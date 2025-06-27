Скандал из-за закрытия сельской школы в Старом Синдрово помог раскрыть причину исчезновения сел в России

В мордовском селе Старое Синдрово разгорается скандал: власти настаивают на закрытии школы. Аргумент — недостача на 19 млн рублей, включающая пропажу техники, оборудования и мебели. Однако местные жители готовы бороться за каждую парту.
Свое расследование проводил обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Ворсобин.
Так, журналист отправился в село, чтобы «отбить» школу вместе с местными жителями. Несмотря на громкие заявления местных чиновниках о том, что «село умирает» и школа там попросту не нужна — сельчане все же сплотились и не ведутся на слова местных властей.
Однако один высокопоставленный чиновник, пожелавший остаться анонимным, заявил, что сельские школы закрывать нельзя — так «убивается надежда на будущее», а значит ликвидация сельских образовательных учреждений негативно сказывается на демографии.
«Так если закрыть школу — разве детей больше появится? Нельзя заботиться о демографии, закрывая школы. Так убивается надежда на будущее. Разве приедут в село молодые люди, если там ни больниц, ни школ? Зачем рубить с плеча?!» — негодовал чиновник.
Подробнее о попытках спасти сельскую школу в Мордовии — читайте в материале KP.RU.