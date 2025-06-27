Телебашня в Омске засветится праздничной иллюминацией к Дню молодежи

Гости и жители города смогут увидеть герб Омска, логотип Росмолодежи, а также солнце в темных очках на скейтборде — ключевой элемент бренда Омска как молодежной столицы. Бегущая строка дополнит иллюминацию фразами: «Омск — город по имени солнце», «С Днем молодежи, Омск!», «Омск — молодежная столица России — 2025». Грани телебашни украсят изображения восходящего солнца на фоне голубого неба и праздничного салюта.