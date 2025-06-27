Телебашня в Омске засветится праздничной иллюминацией к Дню молодежи

В честь предстоящего Дня молодежи омская телебашня преобразится благодаря оригинальной праздничной подсветке. На медиафасаде появятся яркие изображения, символизирующие молодежную энергию и статус Омска как Молодежной столицы России — 2025.
Гости и жители города смогут увидеть герб Омска, логотип Росмолодежи, а также солнце в темных очках на скейтборде — ключевой элемент бренда Омска как молодежной столицы. Бегущая строка дополнит иллюминацию фразами: «Омск — город по имени солнце», «С Днем молодежи, Омск!», «Омск — молодежная столица России — 2025». Грани телебашни украсят изображения восходящего солнца на фоне голубого неба и праздничного салюта.
Архитектурно-художественную подсветку запустят 27 и 28 июня. Иллюминация будет работать с 22:00 до 02:00.
Проект реализован администрацией Омска совместно с «Омским ОРТПЦ» — филиалом ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть».
Ранее мы сообщали, что опубликован план мероприятий на День молодежи в Омске.