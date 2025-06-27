В РПЦ оценили идею обнулить ставку по ипотеке для многодетных семей

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину (документ имеется в распоряжении РИА Новости) с предложением обнулить ставку по семейной ипотеке для семей, имеющих трех и более детей. Так, предлагается установить размер ставки в зависимости от количества детей в семье: 6% для семьи с одним ребенком, 3% для семьи с двумя детьми, 0% для семьи с тремя и более детьми. По его словам, увеличение количества детей в семье требует улучшения жилищных условий, однако предоставление кредита на покупку жилья даже по ставке 6% с учетом необходимости первоначального взноса от 20% делает приобретение жилья для многодетной семьи крайне затруднительным, в том числе и с учетом имеющихся льгот и материнского капитала.