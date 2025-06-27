Госавтоинспекция анонсировала масштабный рейд в Новосибирске

В настоящее время законодательство предусматривает строгие меры ответственности за подобные нарушения. За первое правонарушение водителю грозит административный штраф в размере 45 тысяч рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет. Повторное управление автомобилем в нетрезвом виде квалифицируется уже как уголовное преступление по статье 264.1 УК РФ и наказывается штрафом от 200 до 300 тысяч рублей либо лишением свободы до двух лет с дополнительным лишением водительских прав на три года.