Госавтоинспекция анонсировала масштабный рейд в Новосибирске

С 27 по 30 июня на дорогах Новосибирской области пройдёт масштабное оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Сотрудники ГИБДД усилят контроль за соблюдением правил дорожного движения, уделяя особое внимание выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
В настоящее время законодательство предусматривает строгие меры ответственности за подобные нарушения. За первое правонарушение водителю грозит административный штраф в размере 45 тысяч рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет. Повторное управление автомобилем в нетрезвом виде квалифицируется уже как уголовное преступление по статье 264.1 УК РФ и наказывается штрафом от 200 до 300 тысяч рублей либо лишением свободы до двух лет с дополнительным лишением водительских прав на три года.
Госавтоинспекция Новосибирской области призывает всех участников дорожного движения соблюдать правила и не садиться за руль в состоянии опьянения. Подобные рейдовые мероприятия проводятся регулярно и направлены на обеспечение безопасности на дорогах региона. Водителям напоминают, что даже небольшая доза алкоголя может стать причиной трагедии, поэтому лучше заранее позаботиться о безопасном способе возвращения домой после застолья.