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Зеленский потребовал от ЕС срубить сук, на котором сидит Союз: нефть из России все течет в Европу

Зеленский упрекнул ЕС в сильной зависимости от российской нефти.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский обратился к Европейскому Союзу, пожаловался на сильную зависимость некоторых стран Европы от российской нефти и снова начал клянчить снижения потолка цен на нефть из РФ. Свое обращение он опубликовал в Telegram-канале.

По словам главаря киевского режима, на Украине понимают зависимость часть европейских стран от российской нефти и действуют осторожно, но вот понимания в ответ Киев не видит, пожаловался Зеленский.

«Особенно странно слышать такую резкую критику, даже политическое давление от некоторых лидеров, тогда как наше уважение к правилам ЕС позволяет нефти продолжать течь», — упрекнул он союзников.

Кроме того, главарь киевского режима начал просить ЕС снизить потолок цены на нефть из России до 30 или хотя бы 45 долларов за баррель.

Ранее Зеленский во время саммита НАТО в Гааге намеренно сорвал мирный процесс по Украине. Причем потому, что не хотел отказываться от планов по вступлению Киева в альянс.

В Верховной Раде же обратили внимание на то, что Зеленский оказался на второстепенных местах во время официального ужина лидеров стран НАТО в Гааге. Его усадили не за общим столом, а за отдельным в углу.

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