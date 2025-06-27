В Самаре во время ливней начали ставить 7 душевых и «переодевалки» на пляжах

Как сообщили в администрации Самары, на городские пляжи начали поставку и установку необходимого оборудования для комфортного отдыха.
Более 880 единиц инфраструктуры уже закупила и начала распределять организация МАУ «Самарская набережная».
Среди нововведений — скамьи-шезлонги, теневые навесы, деревянные настилы, кабины для переодевания и открытые душевые кабины.
Как уточнили в мэрии, на данный момент на территории пляжей I, II и IV очередей набережной установлено 7 душевых кабин, а в течение летнего сезона их количество планируется увеличить вдвое.
Для поддержания чистоты на пляжах размещено свыше 200 контейнеров, бункеров и урн. Также функционируют 14 спасательных постов, где несут дежурство 88 специалистов.
Напомним, что ранее жители города выражали недовольство тем, что после официального открытия пляжного сезона отдыхающие не застали должного уровня благоустройства.
Отсутствовали элементарные удобства — навесы, лавки и места для переодевания. Сейчас ситуация постепенно меняется.
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