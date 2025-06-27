В Перми жители Курьи вынуждены ездить на такси из-за отсутствия автобусов

Жители Верхней Курьи вынуждены ездить на такси из-за отсутствия автобусов — они обратились в редакцию сайта perm.aif.ru с жалобами на недоступность общественного транспорта и невозможность добраться до центра Перми.
Ситуацию, которая сложилась с автобусами в Верхней Курье, местные жители называют коллапсом. Они рассказывают, что раньше могли добраться в центр города на автобусах №№ 7 и 49. Маршрут № 7 курсировал от микрорайона Верхняя Курья до остановки «улица Попова», а № 49 — от Заозерья до Перми II. Однако интервалы между автобусами были очень большими: они приезжали раз в 30−40 минут, а то и реже.
По словам местных жителей, в 2024 году перевозчик услышал их просьбы и запустил маршрут № 49К, который курсировал от Попова до Гайвы. Таким образом, добираться из Курьи в центр и обратно стало гораздо легче.
Однако недавно ситуация изменилась. По словам местных жителей, маршрут 49К был упразднён, а № 7 изменён: теперь он идёт не до Попова, а до ПНИПУ. Вместо привычных маленьких автобусов были запущены большие, что только усугубило ситуацию. По словам жителей, улицы Курьи не рассчитаны на крупногабаритный транспорт. Большой автобус занимает всю ширину проезжей части, и когда останавливается на остановках, то идущие за ним автомобили не могут его объехать, из-за чего образуется пробка.
Ко всему прочему, водители автобусов ведут себя халатно, утверждают пермяки: могут опаздывать на 10−15 минут, либо вообще не приезжать.
«Автобус № 7 ездит, как захочет. Автобусов мало, интервалы огромные. Если не приехал № 7, то надо бежать на № 49. Однако остановки этих маршрутов далеко друг от друга, а интервал между автобусами — минуты 3. То есть если не пришёл нужный автобус, надо успеть за три минуты добежать до другой остановки, чтобы сесть на № 49. Если ты не успел, то нет других вариантов, кроме как вызывать такси за 600−700 рублей, либо опаздывать на работу или учёбу в ожидании следующего автобуса», — рассказала perm.aif.ru местная жительница Верхней Курьи Анастасия.
Местные жители надеются, что власти обратят внимание на проблему и примут необходимые меры. Сайт perm.aif.ru направит запрос в департамент транспорта Перми, чтобы разобраться в причине транспортной ситуации.