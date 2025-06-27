В Перми жители Курьи вынуждены ездить на такси из-за отсутствия автобусов

«Автобус № 7 ездит, как захочет. Автобусов мало, интервалы огромные. Если не приехал № 7, то надо бежать на № 49. Однако остановки этих маршрутов далеко друг от друга, а интервал между автобусами — минуты 3. То есть если не пришёл нужный автобус, надо успеть за три минуты добежать до другой остановки, чтобы сесть на № 49. Если ты не успел, то нет других вариантов, кроме как вызывать такси за 600−700 рублей, либо опаздывать на работу или учёбу в ожидании следующего автобуса», — рассказала perm.aif.ru местная жительница Верхней Курьи Анастасия.