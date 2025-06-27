Морская игра в Ормузском проливе: суда стали маскироваться под российские и китайские

Ормузский пролив, расположенный на северо-западе Индийского океана, разделяет Иран и Оман и в основном находится на территориальных водах этих стран. По данным аналитиков, в период с 12 по 24 июня этого года 55 судов передали 101 «нетипичное сообщение», касающееся их принадлежности. Среди прочего они сообщали о «российской нефти» и своей «принадлежности Китаю».