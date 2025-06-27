Морская игра в Ормузском проливе: суда стали маскироваться под российские и китайские

В стратегически важном Ормузском проливе развернулась интересная морская игра. Судна с начала очередного обострения между Израилем и Ираном передают необычные сообщения для предотвращения возможных атак. Об этом пишет РБК.
Ормузский пролив, расположенный на северо-западе Индийского океана, разделяет Иран и Оман и в основном находится на территориальных водах этих стран. По данным аналитиков, в период с 12 по 24 июня этого года 55 судов передали 101 «нетипичное сообщение», касающееся их принадлежности. Среди прочего они сообщали о «российской нефти» и своей «принадлежности Китаю».
Так, панамский контейнеровоз Yuan Xiang Fa Zhan при проходе пролива вдруг решил объявить себя «китайским». Супертанкер Yuan Yang Hu с саудовской нефтью также стал китайским в опасной зоне.
Отмечается, что судовладельцы выбрали такие страны не случайно. Дело в том, что Пекин и Москва сохраняют относительно нейтральный статус в текущем конфликте. Особенно показательным стал случай с маркировкой «российская нефть». Даже несмотря на введенные в отношении России санкции, такая пометка сейчас стала особой «страховкой».
Напомним, через Ормузский пролив проходит 20% мировой нефти, а Иран уже угрожал закрыть его в случае эскалации. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что закрытие пролива станет проблемой и для США, и для всего мира, а цены на бензин мгновенно возрастут по всему миру.