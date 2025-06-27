Синоптики рассказали, какая погода будет в июле

«Июль 2025 года в Москве ожидается пасмурным и прохладным для середины лета: большую часть месяца прогнозируется облачность, солнечных дней будет немного», — сообщают «Известия». Среднедневная температура воздуха ожидается на уровне +23…+24°C, в то время как ночные температуры будут колебаться в пределах +13…+15°C. Влажность воздуха составит около 70−74%.