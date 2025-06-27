Уфимка лишилась миллиона рублей и прав за пьяную езду

В феврале 2025 года женщина на BMW X1 остановилась рядом с патрулём ДПС. Сотрудники ГИБДД быстро заподозрили неладное — и не ошиблись. Медосвидетельствование подтвердило: водитель была пьяна. А ведь её уже штрафовали за подобное — но урок не был усвоен.