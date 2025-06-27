Уфимка лишилась миллиона рублей и прав за пьяную езду

Калининский районный суд Уфы вынес приговор 27-летней местной жительнице, которая села за руль пьяной, несмотря на предыдущее наказание за то же нарушение.
В феврале 2025 года женщина на BMW X1 остановилась рядом с патрулём ДПС. Сотрудники ГИБДД быстро заподозрили неладное — и не ошиблись. Медосвидетельствование подтвердило: водитель была пьяна. А ведь её уже штрафовали за подобное — но урок не был усвоен.
В суде подсудимая вину признала. В итоге — 320 часов обязательных работ, лишение прав на 3 года и конфискация 1 млн рублей (деньги взяты взамен проданного BMW).
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