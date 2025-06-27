Суда в Ормузском проливе передают необычные сообщения

Также отмечается, что контейнеровоз Kota Cabar под флагом Сингапура во время прохождения Красного моря передавал сообщение о том, что судно не связано с Израилем. Обычно суда указывают пункт назначения или информацию о грузе, а в некоторых случаях сообщают о наличии на борту вооруженной охраны для защиты от пиратов и других угроз, передает агентство.