В Перми согласован внешний вид будущего корпуса Городской клинической больницы имени Тверье

В новом корпусе площадью 26,8 тысячи квадратных метров расположатся приемное и лечебно-диагностическое отделение, оперблок на пять операционных, круглосуточный стационар на 292 койки и 18 коек отделения реанимации и интенсивной терапии. Для постройки нового здания снесут старый трехэтажный корпус терапевтического отделения. Новый корпус планируется соединить надземным переходом с действующим хирургическим корпусом. Проектные работы продолжатся до конца текущего года, а в 2026-м будет объявлен конкурс на строительство больницы.