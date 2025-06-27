За ночь в Ростовской области отразили атаку БПЛА в четырех районах и одном городе

В ночь на пятницу, 27 июня, в Ростовской области силы и средства ПВО отразили воздушную атаку. Беспилотники были уничтожены в Миллеровском, Каменском, Красносулинском и Тарасовском районах, а также в Шахтах. Об этом сообщил Юрий Слюсарь в своем телеграм-канал.
— По предварительным данным, никто не пострадал, повреждений на земле не зафиксировано. Информация уточняется, — добавил он.
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