Из магазинов Саянска и Нижнеудинска изъяли одежду «известных» брендов

В магазинах Саянска и Нижнеудинска продавали одежду, на которой были незаконно нанесены товарные знаки известных брендов. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
— Все товары общей стоимостью более 215 тысяч рублей конфисковали из-за незаконного оборота. У продавцов не было документов, которые подтверждают право использования торговыми марками, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Индивидуальных предпринимателей привлекли к административной ответственности по статье «Реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака» и «Реализация продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов». Нарушители должны заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей и сдать весь незаконный товар.