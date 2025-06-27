Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из магазинов Саянска и Нижнеудинска изъяли одежду «известных» брендов

Конфискованный товар обошелся стоимостью более 215 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В магазинах Саянска и Нижнеудинска продавали одежду, на которой были незаконно нанесены товарные знаки известных брендов. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

— Все товары общей стоимостью более 215 тысяч рублей конфисковали из-за незаконного оборота. У продавцов не было документов, которые подтверждают право использования торговыми марками, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Индивидуальных предпринимателей привлекли к административной ответственности по статье «Реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака» и «Реализация продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов». Нарушители должны заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей и сдать весь незаконный товар.