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Росавиация объявила о снятии ограничений на полёты в аэропорту Волгограда

Утром 27 июня в аэропорту Волгограда сняли ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

Источник: Life.ru

«Ограничения были введены для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов», — написал Кореняко в телеграм-канале в 06:58 по московскому времени.

Ограничительные меры действовали с 03:30 по московскому времени.

Они были приняты на фоне отражения российскими силами противовоздушной обороны массированной атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ, которая произошла в ночь на 27 июня в Суровикинском и Калачевском районах, а также в городе Волжский. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в результате атаки пострадавших нет, и ситуация находится под контролем властей.