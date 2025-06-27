Росавиация объявила о снятии ограничений на полёты в аэропорту Волгограда

Они были приняты на фоне отражения российскими силами противовоздушной обороны массированной атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ, которая произошла в ночь на 27 июня в Суровикинском и Калачевском районах, а также в городе Волжский. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в результате атаки пострадавших нет, и ситуация находится под контролем властей.