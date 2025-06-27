На дорогах Татарстана станет больше экипажей ДПС. Цель — профилактика аварийности. Об этом на выездном заседании правительственной комиссии РТ по обеспечению БДД рассказал Главный автоинспектор РТ Рустем Гарипов.
«Для профилактики аварийности планируется увеличить плотность нарядов ДПС: в июле на федеральных дорогах, с августа по сентябрь — на региональных. Помимо этого, на обоих категориях запланирована передислокация передвижных комплексов фотовидеофиксации», — уточнил Гарипов.
Как пояснил спикер, по статистике за минувшие пять лет, пик аварийности на федеральных дорогах приходится на июль, а на региональных участках — август-сентябрь.