Спасет от бед и принесет достаток: что нельзя делать в день Елисея 27 июня 2025

27 июня в православных храмах звучат молитвы в честь библейского пророка Елисея.
В конце июня православные отмечают память святого пророка Елисея — одного из главных библейских чудотворцев и наставников Израиля. Также это важная дата в народном календаре — этот день называли «День гречкосея», когда природа просыпается и готовится к плодородию. Кто такой святой Елисей, какие чудеса он творил, как его почитают и что нельзя делать в этот день — в материале URA.RU.
Когда отмечают день памяти святого Елисея.
День памяти святого пророка Елисея в православной церкви отмечается 27 июня по новому стилю. Если смотреть по старому календарю — это 14 июня.
Чем известен святой Елисей.
Пророк Елисей — один из самых ярких библейских пророков. Он жил примерно в IX веке до нашей эры и более 60 лет был духовным наставником и чудотворцем при шести царях Израиля. Его учителем был знаменитый пророк Илия, который передал ему свое пророческое служение. Его имя в переводе с еврейского означает «Бог — спасение».
Но имя Елисея связано с множеством чудес. Он очищал загрязненную воду, делал так, что у вдовы в разгар голода масло в кувшине не заканчивалось, а войска в пустыне чудом находили воду. Он даже воскресил ребенка и точно предсказал военную победу царю. Но самое удивительное — даже после смерти пророка происходили чудеса: по преданию, однажды мертвого человека по ошибке положили в его гробницу, и тот ожил.
А еще, по преданию, пророк Елисей (он был лысым), и однажды проклял мальчиков, которые смеялись над ним за это. По преданию, их тут же растерзали медведи. Святого Елисея почитают не только в православии, но и в католичестве и иудаизме. Деяния святого Елисея описаны в 4-й Книге Царств. Несмотря на то что он не оставил после себя ни одной книги, его дела запомнились людям надолго.
Какие чудеса совершал пророк.
Вот некоторые из чудес, которыми славился пророк.
Очищение воды. Он сделал пригодной для питья воду Иерихонского источника, которая раньше причиняла болезни. Спасение от голода. Умножил масло в доме бедной вдовы — кувшин не пустел до тех пор, пока семья не выбралась из нужды. Вода в пустыне. Во время военного похода обеспечил израильское и иудейское войско водой, когда те почти умирали от жажды. Воскрешение ребенка. Вернул к жизни мальчика, умершего у женщины-самаритянки, которая когда-то приютила пророка. Предсказание победы. Точно предсказал израильскому царю Иоасу военную победу над врагами. Чудо после смерти. Уже после своей кончины Елисей совершил последнее чудо: мертвец, которого положили в его гробницу, ожил от прикосновения к его костям.
Символика и значение святого.
Святой Елисей — это образ человека, который не искал славы, но всю жизнь жил ради других. Он помогал бедным, поддерживал веру в тяжелые времена и был примером того, как Бог действует через человека. Его почитают как защитника от духовной слепоты, покровителя пророков, пастырей и всех, кто помогает другим. А еще к нему к нему можно обратиться с молитвой об исцелении и утешении в трудные времена.
Считалось, что это чудотворный день — можно попросить об исполнении любого желанияФото: Азбука веры / azbyka.ru/days/sv-elisej
Как изображают пророка Елисея на иконах.
На иконах пророка Елисея изображали как седовласый старец в длинной одежде с покрытой головой, часто — с пророческим свитком в руке. Иногда рядом с ним можно увидеть сосуд с маслом — напоминание о чуде с вдовой — или сцену воскрешения ребенка. Иконы Елисея можно увидеть в храмах, посвященных пророкам, а также в росписи стен, где рассказывается история Израиля.
Народные традиции на день святого Елисея.
В день пророка Елисея, на Руси отмечали праздник, связанный с грозами и дождями — важными для урожая и жизни.
В засушливые годы крестьяне собирались на молебны, молились о дожде и благополучии урожая. После грозы воспринимали это как знак очищения и обновления природы. Девушки плели венки из трав и развешивали их в домах, чтобы защититься от молний и пожаров. Особое внимание уделяли источникам и родникам — к ним приходили за святой водой, веря в ее целебные свойства. Семьи собирались на общие обеды, угощали друг друга блюдами из зерна и молока — символами плодородия.
Приметы на день святого Елисея — 27 июня.
Народ верил, что 27 июня природа подает особые знаки. По погоде в этот день судили о грядущем урожае, дождях и даже судьбе семьи. Вот какие приметы были особенно популярны:
Если с утра тихо, жарко и нет ветра — к грозе вечером. Пошел дождь на Елисея — будет хороший урожай гречки. Гром гремит в этот день — земля очистится, и хлеб уродится. Если на Елисея ветер с севера — жди прохладного июля. Утром роса — к ясному дню и доброму лету. Кукушка долго кукует — осень будет теплой и затяжной. Если стрижи низко летают — к дождю. На Елисея нельзя ссориться — весь год в семье будет шум и тревога.
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Что нельзя делать в день святого Елисея.
По народным поверьям в этот день:
Нельзя работать в поле и с землей — особенно пахать, косить и сажать. Считалось, что земля «волнуется» и может отомстить неурожаем. Нельзя спорить, ссориться и повышать голос — это могло «притянуть гром» и неприятности в дом. Не стоит шуметь, громко стучать, работать с металлом — говорили, что святой Елисей может разозлиться, и начнется гроза. Запрещалось рубить деревья и ломать ветки — якобы в этот день силы природы особо чувствительны, и можно навлечь беду.
Почему 27 июня называют днем Гречкосея и при чем тут святой Елисей.
Святой Елисей не имел отношения к посеву гречки в библейской традиции, но в народной памяти стал своего рода покровителем летних полевых работ. Потому его и прозвали Гречкосеем. Примерно к 27 июня на Руси начинали сеять гречку. Культура капризная: посадить рано — замерзнет, посадить поздно — не созреет. Поэтому дата считалась пограничной и важной.
На нее как раз и выпадал день памяти святого пророка Елисея. Его образ в народе связали с дождем, грозами и плодородием, а значит — и с хорошим урожаем. Так и появилось выражение: «Елисей Гречкосей». Люди верили, что если в этот день пойдет дождь — гречка уродится на славу. А если сухо — сей быстрее, иначе будет поздно.