Спасет от бед и принесет достаток: что нельзя делать в день Елисея 27 июня 2025

Очищение воды. Он сделал пригодной для питья воду Иерихонского источника, которая раньше причиняла болезни. Спасение от голода. Умножил масло в доме бедной вдовы — кувшин не пустел до тех пор, пока семья не выбралась из нужды. Вода в пустыне. Во время военного похода обеспечил израильское и иудейское войско водой, когда те почти умирали от жажды. Воскрешение ребенка. Вернул к жизни мальчика, умершего у женщины-самаритянки, которая когда-то приютила пророка. Предсказание победы. Точно предсказал израильскому царю Иоасу военную победу над врагами. Чудо после смерти. Уже после своей кончины Елисей совершил последнее чудо: мертвец, которого положили в его гробницу, ожил от прикосновения к его костям.