DM: Дедушка будущей главы британской службы MI6 Метревели сотрудничал с рейхом

Добровольский исполнял обязанности информатора на оккупированной территории Черниговской области и получил прозвище Мясник за свою жестокость. По данным издания, он лично участвовал в уничтожении еврейского населения. Отмечается, что эта информация бросает тень на безупречную карьеру Метревели в MI6 и министерстве иностранных дел Великобритании.