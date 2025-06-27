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DM: Дедушка будущей главы британской службы MI6 Метревели сотрудничал с рейхом

Дедушка новой главы британской службы внешней разведки MI6 Блейз Метревели по отцовской линии, Константин Добровольский, сотрудничал с нацистским режимом во время оккупации Украины фашистской Германией. Об этом сообщил The Daily Mail.

Дедушка новой главы британской службы внешней разведки MI6 Блейз Метревели по отцовской линии, Константин Добровольский, сотрудничал с нацистским режимом во время оккупации Украины фашистской Германией. Об этом сообщил The Daily Mail.

Добровольский исполнял обязанности информатора на оккупированной территории Черниговской области и получил прозвище Мясник за свою жестокость. По данным издания, он лично участвовал в уничтожении еврейского населения. Отмечается, что эта информация бросает тень на безупречную карьеру Метревели в MI6 и министерстве иностранных дел Великобритании.

— Женщина, которая с сентября возьмет на себя ответственность за секреты страны, является внучкой печально известного нацистского коллаборациониста, который шпионил и убивал для Германии Адольфа Гитлера, — говорится в публикации.

Подчеркивается, что Метревели никогда не встречалась со своим дедушкой. Хотя будущая глава MI6 не несет ответственности за действия Добровольского, его военные преступления представляют вызов для ее репутации, заключили в газете.

Ранее стало известно, что во главе разведслужбы MI6 может впервые встать женщина.