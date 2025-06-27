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В школах Южного Урала больше не будет ни одного учителя ОБЖ

В школах Южного Урала больше не будет ни одного учителя основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Reuters

Депутаты Законодательного Собрания Челябинской области одобрили законопроект, который предполагает введение в муниципальных малокомплектных школах и школах для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья новой ставки советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

Также в соответствии с принятым законом, должность «преподаватель-организатор ОБЖ» будет переименована в «преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины».

Как подчеркнул заместитель председателя комитета Заксобрания по социальной политике Игорь Егоров, эти должности имеют особое значение в современных условиях, когда патриотическому воспитанию молодежи уделяется повышенное внимание.