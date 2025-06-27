В школах Южного Урала больше не будет ни одного учителя ОБЖ

Депутаты Законодательного Собрания Челябинской области одобрили законопроект, который предполагает введение в муниципальных малокомплектных школах и школах для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья новой ставки советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.