В школах Южного Урала больше не будет ни одного учителя ОБЖ

Депутаты Законодательного Собрания Челябинской области одобрили законопроект, который предполагает введение в муниципальных малокомплектных школах и школах для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья новой ставки советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.
Также в соответствии с принятым законом, должность «преподаватель-организатор ОБЖ» будет переименована в «преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины».
Как подчеркнул заместитель председателя комитета Заксобрания по социальной политике Игорь Егоров, эти должности имеют особое значение в современных условиях, когда патриотическому воспитанию молодежи уделяется повышенное внимание.