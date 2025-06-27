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Опубликовано расписание мероприятий ко Дню молодёжи в Нижнем Новгороде

Гостей ждут концерты, игры, мастер-классы и шоу-программы.

Источник: администрация Нижнего Новгорода

В пятницу, 28 июня, в Нижнем Новгороде пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню молодёжи. Как сообщили в департаменте культуры, праздничная программа охватит сразу несколько парков города. Гостей ждут концерты, мастер-классы, игры и шоу-программы.

Парк «Швейцария».

12:00—16:00 — День йоги, четыре открытых занятия.

14:00—15:00 — шоу косплееров и конкурс костюмов.

15:00—19:00 — выступления молодёжных групп и артистов.

14:30—16:00 — шоу-игра по мотивам телепередач.

14:00—17:00 — аллея настольных игр, турнир по шахматам, литературная мафия.

14:00—17:00 — зона виртуальной реальности и компьютерных игр.

14:00 — лекция «Как найти себя».

15:00 — мастер-класс по старинной почтовой открытке.

Автозаводский парк.

14:00—18:00 — концерт с участием фокусника, барабанщиков, танцоров, кавер-группы.

Конкурсы: забег с рулём, крестики-нолики, футбол в инвертоскопах, викторина на батуте.

Мастер-класс по созданию мобильных клипов.

Парк «Светлоярский».

14:00—18:00 — танцевальные шоу, стендап, выступления фокусника и кавер-группы.

Игровая программа: «мафия», «бункер», «монополия».

Соревнования по мотивам интернет-шоу.

Мастер-класс по созданию настольных игр.

Парк «Дубки».

14:00—18:00 — концертная программа, диджей-сет, шоу барабанов.

Развлечения: VR-гонки, игровые приставки, научная выставка, сборка роботов на солнечных батареях.

Мастер-классы: 3D-ручки, скетчинг, моделирование, логотипы, встреча с робособакой.

Во всех парках.

14:00—16:00 — детские анимационные программы.

Напомним, ранее сообщалось что продажу алкоголя ограничат в День молодежи в Нижнем Новгороде.