Опубликовано расписание мероприятий ко Дню молодёжи в Нижнем Новгороде

В пятницу, 28 июня, в Нижнем Новгороде пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню молодёжи. Как сообщили в департаменте культуры, праздничная программа охватит сразу несколько парков города. Гостей ждут концерты, мастер-классы, игры и шоу-программы.