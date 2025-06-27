Опубликовано расписание мероприятий ко Дню молодёжи в Нижнем Новгороде

В пятницу, 28 июня, в Нижнем Новгороде пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню молодёжи. Как сообщили в департаменте культуры, праздничная программа охватит сразу несколько парков города. Гостей ждут концерты, мастер-классы, игры и шоу-программы.
Парк «Швейцария».
14:00 — лекция «Как найти себя».
15:00 — мастер-класс по старинной почтовой открытке.
Автозаводский парк.
Конкурсы: забег с рулём, крестики-нолики, футбол в инвертоскопах, викторина на батуте.
Мастер-класс по созданию мобильных клипов.
Парк «Светлоярский».
Игровая программа: «мафия», «бункер», «монополия».
Соревнования по мотивам интернет-шоу.
Мастер-класс по созданию настольных игр.
Парк «Дубки».
Развлечения: VR-гонки, игровые приставки, научная выставка, сборка роботов на солнечных батареях.
Мастер-классы: 3D-ручки, скетчинг, моделирование, логотипы, встреча с робособакой.
Во всех парках.
Напомним, ранее сообщалось что продажу алкоголя ограничат в День молодежи в Нижнем Новгороде.