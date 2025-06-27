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В Омской области разыграют звание молодежной столицы региона

Конкурс стартует в Омске 28 июня в рамках мероприятий ко Дню молодежи.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области стартует региональный конкурс по определению молодежной столицы среди 32 районов региона. Победитель получит финансовую поддержку для реализации молодежных проектов. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Конкурс начнется 28 июня в рамках масштабного празднования Дня молодежи в Омске. По итогам отбора будет выбран муниципальный район, который будет носить почетное звание «Молодежная столица» в течение года.

В полуфинал выйдут шесть районов, подавших заявки на участие. Финал объединит трех претендентов, а победителя определят путем народного голосования.

Напомним, что ранее Омская область получила 166 миллионов рублей на поддержку молодежных инициатив.

Ранее мы писали, что телебашня в Омске засветится праздничной иллюминацией к Дню молодежи.