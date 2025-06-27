В Омской области разыграют звание молодежной столицы региона

В Омской области стартует региональный конкурс по определению молодежной столицы среди 32 районов региона. Победитель получит финансовую поддержку для реализации молодежных проектов. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Конкурс начнется 28 июня в рамках масштабного празднования Дня молодежи в Омске. По итогам отбора будет выбран муниципальный район, который будет носить почетное звание «Молодежная столица» в течение года.
В полуфинал выйдут шесть районов, подавших заявки на участие. Финал объединит трех претендентов, а победителя определят путем народного голосования.
Напомним, что ранее Омская область получила 166 миллионов рублей на поддержку молодежных инициатив.
Ранее мы писали, что телебашня в Омске засветится праздничной иллюминацией к Дню молодежи.