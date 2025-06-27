Топ-5 главных новостей в Молдове 27 июня 2025: Жара в +35 и ливни — уже в эту пятницу; министр труда разрешил четырехдневную рабочую неделю в Молдове — почему этому не рады; дожили

Топ-5 главных новостей Молдове на утро пятницы, 27 июня 2025:
1. Жара продолжает бить по Молдове: Синоптики предупредили о +35 градусах и тропическом ливне.
2. Министр труда разрешил четырехдневную рабочую неделю в Молдове: Однако бизнесменов не интересует, что думает об этом Бузу.
4. И пусть все «пассажиры» умрут: Министр Дойна Нистор сравнила экономику Молдовы с «самолётом, в котором во время полета надо менять мотор и запчасти».
5. «Горячий прием»: В Оргееве молдавского премьера Речана встречали метелками и требованиями об отставке.
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