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Топ-5 главных новостей в Молдове 27 июня 2025: Жара в +35 и ливни — уже в эту пятницу; министр труда разрешил четырехдневную рабочую неделю в Молдове — почему этому не рады; дожили —

Топ-5 главных новостей Молдове на утро пятницы, 27 июня 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей Молдове на утро пятницы, 27 июня 2025:

1. Жара продолжает бить по Молдове: Синоптики предупредили о +35 градусах и тропическом ливне.

2. Министр труда разрешил четырехдневную рабочую неделю в Молдове: Однако бизнесменов не интересует, что думает об этом Бузу.

3. «Железный занавес» в Молдове, как в СССР: В «варварскую» Россию МИД не советует ездить, а в ЕС предлагают не пускать тех, кто против евроинтеграции.

4. И пусть все «пассажиры» умрут: Министр Дойна Нистор сравнила экономику Молдовы с «самолётом, в котором во время полета надо менять мотор и запчасти».

5. «Горячий прием»: В Оргееве молдавского премьера Речана встречали метелками и требованиями об отставке.

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