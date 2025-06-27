В Омске запустили два новых промышленных туристических маршрута

В министерстве культуры Омской области сообщили о запуске двух новых промышленных туристических маршрута: «Промышленность Сибири — величие России» и «Сибирские тренды». Помимо посещения главных исторических и современных достопримечательностей региона, программа включает посещение ведущих предприятий Омска и Омской области.
В маршрут «Промышленность Сибири — величие России» входят Омская крепость, Любинский проспект, Соборная площадь, завод «Высокие технологии», НПО «Мир», завод имени Баранова, ГК «Титан», «МилкОм», ПО «ВЭЛТА», ОАО «Семиреченская база снабжения».
Маршрут «Сибирские тренды» включает посещение кофейни Skuratov Coffee, швейного производства Staff Brothers, пельменной «Богатство Сибири», ресторана «Крыша Сибири» и инновационного завода по производству полипропилена «Полиом».
Промышленный туризм стал активно развиваться в регионе с прошлого года, после того как Омская область стала участником всероссийской образовательной программы по развитию промышленного туризма «Открытая промышленность».
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