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Магазину в Новосибирской области запретили торговать просроченным молоком

Добровольно владелица торговой точки не хотела устранять нарушения, поэтому ее заставили сделать это через суд.

Источник: Комсомольская правда

Магазину в Татарском районе запретили торговать просроченным молоком. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Поводом для судебного разбирательства послужил иск регионального Управления Роспотребнадзора, которое выявило неоднократные нарушения при реализации молочной продукции в торговой точке.

— Информация о том, что предпринимательница осуществляла реализацию товара с истекшим сроком годности, содержится в Государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, — добавили в пресс-службе.

В связи с этим владелице торговой точки объявили предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и принятию мер по обеспечению соблюдения обязательных требований. Однако женщина их проигнорировала. Поэтому специалисты Роспотребнадзора подали иск. Суд требования ведомства удовлетворил.