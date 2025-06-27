Магазину в Новосибирской области запретили торговать просроченным молоком

Магазину в Татарском районе запретили торговать просроченным молоком. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Поводом для судебного разбирательства послужил иск регионального Управления Роспотребнадзора, которое выявило неоднократные нарушения при реализации молочной продукции в торговой точке.
— Информация о том, что предпринимательница осуществляла реализацию товара с истекшим сроком годности, содержится в Государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, — добавили в пресс-службе.
В связи с этим владелице торговой точки объявили предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и принятию мер по обеспечению соблюдения обязательных требований. Однако женщина их проигнорировала. Поэтому специалисты Роспотребнадзора подали иск. Суд требования ведомства удовлетворил.