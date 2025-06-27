Магазину в Новосибирской области запретили торговать просроченным молоком

В связи с этим владелице торговой точки объявили предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и принятию мер по обеспечению соблюдения обязательных требований. Однако женщина их проигнорировала. Поэтому специалисты Роспотребнадзора подали иск. Суд требования ведомства удовлетворил.