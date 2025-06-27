У «Крыльев Советов» усилился состав, новый игрок — нападающий Вадим Раков

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» пополнил ряды нового игрока — в строчку заявки вошёл полузащитник московского «Локомотива» Вадим Раков.
О его прибытии стало известно 25 июня: молодой футболист уже присоединился к команде и появился на тренировочной базе.
Видеозапись встречи спортсмена с коллективом опубликовал официальный Telegram-канал самарцев.
26 июня Раков дебютировал в составе клуба — вышел на поле в контрольном матче против команды «Сокол» на стадионе «Металлург».
Как сообщают источники, сделка оформлена в формате аренды сроком на один сезон, без опции выкупа. При этом всю сумму содержания футболиста, включая зарплату, будет нести именно «Крылья Советов», а не московский клуб.
20-летний Вадим — воспитанник академии «Локомотива». За минувший сезон он провёл за основной команду 29 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал шесть результативных передач.
Также игрок вызывался в молодёжную сборную России и может быть использован как нападающий или вингер.
Ещё до дебюта во взрослом футболе Раков стал звездой юношеской лиги: в сезоне-2021/22 он установил рекорд ЮФЛ-2, забив 36 голов в 26 матчах.
Благодаря его результативности «Локомотив» завоевал золотые медали первенства. Позднее, летом 2022 года, футболист прошёл полноценные сборы с основой, отметился голом в товарищеской игре, а осенью дебютировал в официальных матчах.
Теперь же Вадим получает шанс закрепиться в основном составе нового клуба — и, возможно, стать одной из ярких страниц в истории возрождения самарского футбола.
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