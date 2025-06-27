В Краснодаре жители почти 40 улиц останутся без света 27 июня

С 9:00 до 17:00 будет ограничена подача электричества по адресам:



• Ул. Светлая, 11, 1

• Ул. Мичурина, 20, 56, 54

• Ул. Курганная, 47, 58

• Ул. Депутатская, 27

• Ул. 9 тихая, 11/7

• Ул. Спокойная, 3, ⅙, ⅕

• Ул. 5 дорожная, 47

• Ул. Сквозная, 32

• Ул. 40 лет победы, 168.



С 10:00 до 12:00 ограничения коснутся улиц:



• Ул. Красная, 103, 105, 89, 91, 93, 103/а, 118

• Ул. Длинная, 94

• Ул. Рашпилевская, 127, 102

• Ул. Пашковская, 71.



С 9:00 до 15:00 ресурс не будет подаваться по адресам:



• Ул. Нефтезаводской 2 пр, 1, 2

• Ул. Индустриальная, 6, 18, 16

• Ул. Захарова, 7

• Ул. Горького, 30, 34/1, 60/3

• Ул. Бородинская, 150/4, 154/3

• Ул. Почтовая, 234.



С 9:00 до 12:00 без света останутся улицы:



• Ул. Крупской, 40, 31, 9, ½, 20, 8/1, 8, 8/10, 8/8, 18, 8/5, 8/3

• Ул. Почтовая, 223/1, 66

• Ул. Новопочтовая, 66.



С 9:00 до 15:00 электричество отключать на улицах:



• Ул. Мачуги, 139

• Ул. Бородинская, 150/11, 156/3, 154/2, 150/2

• Ул. Почтовая, 234

• Ул. Уральская, 28, 42, 17, 52

• Ул. Целиноградская, 4/6, 6/а, 4/2, 4

• Ул. 1 Гвардейская, 7/37, 7/4

• Ул. П. БЕРЕЗОВЫЙ, Дом, 7/36, 7/37.



С 9:00 до 15:30 веерные отключения коснутся жителей, проживающих по адресам:



• Ул. Ростовское шоссе, 40, 20/1

• Ул. Кадетская, 5, 7, 2, 9, 8

• Ул. 2 Кадетский пер., 8, 10

• Ул. Пригородная, 291/6

• Ул. Баумана, 52

• Ул. Панфилова, 2

• Ул. Красных партизан, 249.

