С 9:00 до 17:00 будет ограничена подача электричества по адресам:
• Ул. Светлая, 11, 1
• Ул. Мичурина, 20, 56, 54
• Ул. Курганная, 47, 58
• Ул. Депутатская, 27
• Ул. 9 тихая, 11/7
• Ул. Спокойная, 3, ⅙, ⅕
• Ул. 5 дорожная, 47
• Ул. Сквозная, 32
• Ул. 40 лет победы, 168.
С 10:00 до 12:00 ограничения коснутся улиц:
• Ул. Красная, 103, 105, 89, 91, 93, 103/а, 118
• Ул. Длинная, 94
• Ул. Рашпилевская, 127, 102
• Ул. Пашковская, 71.
С 9:00 до 15:00 ресурс не будет подаваться по адресам:
• Ул. Нефтезаводской 2 пр, 1, 2
• Ул. Индустриальная, 6, 18, 16
• Ул. Захарова, 7
• Ул. Горького, 30, 34/1, 60/3
• Ул. Бородинская, 150/4, 154/3
• Ул. Почтовая, 234.
С 9:00 до 12:00 без света останутся улицы:
• Ул. Крупской, 40, 31, 9, ½, 20, 8/1, 8, 8/10, 8/8, 18, 8/5, 8/3
• Ул. Почтовая, 223/1, 66
• Ул. Новопочтовая, 66.
С 9:00 до 15:00 электричество отключать на улицах:
• Ул. Мачуги, 139
• Ул. Бородинская, 150/11, 156/3, 154/2, 150/2
• Ул. Почтовая, 234
• Ул. Уральская, 28, 42, 17, 52
• Ул. Целиноградская, 4/6, 6/а, 4/2, 4
• Ул. 1 Гвардейская, 7/37, 7/4
• Ул. П. БЕРЕЗОВЫЙ, Дом, 7/36, 7/37.
С 9:00 до 15:30 веерные отключения коснутся жителей, проживающих по адресам:
• Ул. Ростовское шоссе, 40, 20/1
• Ул. Кадетская, 5, 7, 2, 9, 8
• Ул. 2 Кадетский пер., 8, 10
• Ул. Пригородная, 291/6
• Ул. Баумана, 52
• Ул. Панфилова, 2
• Ул. Красных партизан, 249.
В Краснодаре жители почти 40 улиц останутся без света 27 июня
В Краснодаре 27 июня жители ряда улиц столкнутся с веерными отключениями. Об этом граждан информирует ЕДДС города.
С 9:00 до 17:00 будет ограничена подача электричества по адресам: