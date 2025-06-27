В Ляховичах 11-летний школьник совершил преступление по примеру ролика в TikTok

Преступником оказался 11-летний школьник. Подросток признался, что совершил правонарушение по примеру ролика в популярной соцсети TikTok. Школьник сказал, что в ролике он узнал о специальной программе, которая позволяет выводить различного рода тексты на информационные экраны. Во время футбольного матча он подобрал пароль к сети Wi-Fi стадиона и вывел нецензурное слово на экран.