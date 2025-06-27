В Ляховичах 11-летний школьник совершил преступление по примеру ролика в TikTok

В Ляховичах милиция вычислила злоумышленника, который во время футбольного матча вывел на экран нецензурное слово, пишет БелТА.
Преступником оказался 11-летний школьник. Подросток признался, что совершил правонарушение по примеру ролика в популярной соцсети TikTok. Школьник сказал, что в ролике он узнал о специальной программе, которая позволяет выводить различного рода тексты на информационные экраны. Во время футбольного матча он подобрал пароль к сети Wi-Fi стадиона и вывел нецензурное слово на экран.
К ответственности привлекли родителей малолетнего за невыполнение обязанностей по воспитанию детей (ст. 10.3 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях). Также его поставят на учет Инспекции по делам несовершеннолетних.
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