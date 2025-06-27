Алаудинов заявил, что СБУ планирует операции против командиров спецназа «Ахмат»

Служба безопасности Украины (СБУ) разрабатывает планы по ликвидации командиров спецназа «Ахмат». Об этом в пятницу, 27 июня, сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Апты Алаудинов.
— Разрабатываются разные комбинации, путем которых хотели бы убить меня, (группу — прим. «ВМ») Аида — командирский состав особенно, но и самих бойцов отряда, — это у СБУ всегда была головная боль, — заявил он.
Алаудинов добавил, что военнослужащие спецназа «Ахмат» осведомлены о планах Службы безопасности Украины по их ликвидации, но остаются спокойными. Он подчеркнул, что бойцы продолжают выполнять свои задачи и уверенно движутся к победе, передает ТАСС.
До этого Алаудинов сообщил, что специалисты из спецназа «Ахмат» создали бот, в рамках которого украинские жители предоставляют данные о сотрудниках территориальных центров комплектования (ТЦК) и силовиках. Также он подчеркнул, что многие украинцы не только делятся важной информацией, но и просто благодарят за возможность быть услышанными.