Алаудинов заявил, что СБУ планирует операции против командиров спецназа «Ахмат»

До этого Алаудинов сообщил, что специалисты из спецназа «Ахмат» создали бот, в рамках которого украинские жители предоставляют данные о сотрудниках территориальных центров комплектования (ТЦК) и силовиках. Также он подчеркнул, что многие украинцы не только делятся важной информацией, но и просто благодарят за возможность быть услышанными.