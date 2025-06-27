Депутат Верховной рады Безуглая высмеяла главкома ВСУ Сырского

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая высмеяла главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского. Об этом в четверг, 26 июня, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Уточняется, что Сырский отправился в штабы Сумской области для того, чтобы оценить оборону ВСУ. Однако Безуглая считает, что это была лишь пиар-кампания. При этом поводом для насмешек стали фотографии генерала на фоне символических «фортификаций» — несколько метров проволоки, натянутой в лесополосе.
— Ты смотри, фото «ягозы» в джунглях (…) Успешный успех — превратить Курскую операцию в Сумскую и пошариться по штабам для фоточек. Что следующее? Черниговщина? Неожиданно, не готовились, а как так получилось? — цитирует Безуглую Telegram-канал.
22 июня Александр Сырский объявил о создании специальной группы и назначении ответственного за возведение фортификационных сооружений для обороны города Сумы. По его словам, эти меры принимаются для обеспечения безопасности областного центра.
Ранее он также заявил, что территориальные центры комплектования (ТЦК, военкоматы на Украине — прим. «ВМ») нуждаются в реформе, чтобы сделать процесс мобилизации менее шокирующим для украинцев.