Депутат Верховной рады Безуглая высмеяла главкома ВСУ Сырского

Уточняется, что Сырский отправился в штабы Сумской области для того, чтобы оценить оборону ВСУ. Однако Безуглая считает, что это была лишь пиар-кампания. При этом поводом для насмешек стали фотографии генерала на фоне символических «фортификаций» — несколько метров проволоки, натянутой в лесополосе.