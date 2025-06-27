Автомобильное топливо в Омске подорожало в третий раз за месяц

По данным одной из сетей АЗС, зафиксирована следующая динамика цен. До 17 мая 2025 года стоимость была равна 25,89 рубля за литр. С 13 июня стоимость выросла на 0,51 рубля до 26,40 рубля. С 20 июня отмечено подорожание еще на 0,51 рубля до 26,91 рубля. С 27 июня цена за литр выросла на те же 0,51 рубля до 27,42 рублей за один литр.