Автомобильное топливо в Омске подорожало в третий раз за месяц

По данным одной из сетей АЗС, зафиксирована следующая динамика цен. До 17 мая 2025 года стоимость была равна 25,89 рубля за литр. С 13 июня стоимость выросла на 0,51 рубля до 26,40 рубля. С 20 июня отмечено подорожание еще на 0,51 рубля до 26,91 рубля. С 27 июня цена за литр выросла на те же 0,51 рубля до 27,42 рублей за один литр.
Таким образом, за 40 дней (с середины мая до конца июня) цена на КПГ-метан выросла на 1,53 рубля (5,9%). Для автомобиля со 100-литровым баком это означает подорожание полной заправки с 2589 до 2742 рублей (+153 рубля).
При этом стоимость других видов топлива в регионе остается неизменной с начала мая. Бензин АИ-92 продолжает продаваться по 54,22 рубля, АИ-95 — 55,22 рубля, АИ-98 — 58,67 рубля за литр. Цена дизельного топлива зафиксирована на уровне 71,01 рубля.