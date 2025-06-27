Фитнес-тренер Амбарцумян назвал упражнения, которые стоит исключить после 50 лет

Большинству людей в зрелом возрасте грозит перегрузка сердца и сосудов, если, как и в молодости, они продолжат выполнять привычные для себя упражнения. В большинстве современных фитнес-клубов можно пройти тестирование, но не у всех есть желание и возможность заниматься с тренером, который будет внимательно контролировать нагрузку подопечного, поэтому лучше самостоятельно заранее исключить факторы риска. Какие упражнения не стоит выполнять после 50 лет, «Вечерней Москве» рассказал фитнес-тренер Армен Амбарцумян.
Почему очень важно изменить нагрузку.
По его мнению, для того чтобы скорректировать физическую нагрузку в 50+, существует ряд веских причин:
физиологические изменения;уменьшение мышечной массы (саркопения);снижение гибкости суставов;возрастные изменения опорно-двигательного аппарата (остеопороз, артрит);снижение выносливости и восстановления сердечно-сосудистой системы, а также замедление обмена веществ.
Что будет, если этого не сделать.
Повреждения суставов и связок (растяжения, разрывы) также могут дать о себе знать, так как с годами наш организм изнашивается, отметил фитнес-тренер.
— А обострение хронических заболеваний нужно иметь в виду в первую очередь, — подчеркнул Амбарцумян.
Какие тренировки стоит исключить:
Высокоударные кардиотренировки:
Бег по асфальту, прыжки, скакалка — все это та самая высокая осевая нагрузка, которая вредна для суставов и позвоночника.
Чем заменить:
ходьба;скандинавская ходьба;плавание;велосипед.
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Повороты и скручивания с нагрузкой:
Подъемы корпуса с поворотом и махи гирей являются опасностью для позвоночника, особенно для поясницы.
Чем заменить:
упражнения на пресс без скручиваний;планка;упражнения на стабилизацию корпуса.
Плиометрические/высокоинтенсивные тренировки (HIIT, берпи):
Резкие прыжки и выпрыгивания — это огромная нагрузка на колени и ахилловы сухожилия.
Чем заменить:
медленный темп;контролируемая работа с адекватными паузами.
Асаны и упражнения на большую гибкость:
Шпагаты, глубокие упражнения на растяжку — они создают риск надрывов и травм.
Чем заменить:
легкая динамическая растяжка;стрейчинг в разумных пределах.
К каким упражнениям стоит относиться с осторожностью:
подъемы ног в висе — создают высокую нагрузку на поясницу;классические скручивания на пресс — часто вызывают боль в спине;глубокие приседания с весом — создают риск для коленей и спины;жим стоя (армейский жим) — из-за него возникает компрессия позвоночника;бег на длинные дистанции или по твердой поверхности — влияет на травматизацию суставов.
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