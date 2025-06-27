Экс-заместитель главы Химок Минаев сбежал из РФ после обвинения во взятке

По данным канала, в ближайшее время силовики проведут обыски по адресам, связанным с беглым чиновником. Минаев покинул Россию сразу после возбуждения уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Ранее он официально уволился из администрации Химок, однако, как выяснилось, ещё за две недели до этого перестал появляться на работе без объяснения причин.