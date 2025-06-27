Вузы Беларуси начинают прием документов у абитуриентов-целевиков

МИНСК, 27 июн — Sputnik. Белорусские вузы начинают сегодня принимать документы у абитуриентов, которые поступают по целевому направлению, сообщает Sputnik.
Выпускники школ той категории могут приносить свои документы в вузы по 2 июля. В период с 4 по 10 июля в высших учебных заведениях страны пройдут внутренние вступительные испытания, а само зачисление целевиков состоится до 12 июля.
Для того, чтобы подать документы, абитуриентам-целевикам обязательно нужно иметь соответствующий договор, который подписан самим выпускником, поступающим в вуз, и организацией, которая выступает заказчиком кадров.
Помимо этого, чтобы поступить на большинство специальностей также необходимо, чтобы средний балл документа об образовании был не ниже 7. Но на наиболее востребованные экономикой специальности эта требование не распространяется.
В этом году белорусские вузы намерены набрать около 6,4 тысяч целевиков, из них около одной тысячи — будущих педагогов.
Завершив прием абитуриентов, которые поступают по целевому направлению, вузы начнут основной прием. Так, с 12 по 17 июля по большинству специальностей будущих студентов примут на бюджетную форму обучения, а с 12 июля по 1 августа — на платные места.