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Двух соликамцев будут судить за травмы, нанесенные посетителю бара

В Соликамске завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей 2007 и 2005 годов рождения.

В Соликамске завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей 2007 и 2005 годов рождения. Юношей обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

Установлено, что в апреле соликамцы отдыхали в ночном заведении. У 18-летнего фигуранта возник конфликт с другим посетителем бара. На улице их спор перерос в драку, и приятели нанесли оппоненту несколько ударов по лицу. Тот упал, ударился головой и потерял сознание. Злоумышленники не оказали незнакомцу никакой помощи, оставили его на улице, а сами продолжили отдыхать. Потерпевшего позже госпитализировали, ему диагностировали травму головы, потребовалось оперативное вмешательство. Юношей задержали.

Теперь материалы уголовного дела переданы в суд.