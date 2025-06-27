Двух соликамцев будут судить за травмы, нанесенные посетителю бара

Установлено, что в апреле соликамцы отдыхали в ночном заведении. У 18-летнего фигуранта возник конфликт с другим посетителем бара. На улице их спор перерос в драку, и приятели нанесли оппоненту несколько ударов по лицу. Тот упал, ударился головой и потерял сознание. Злоумышленники не оказали незнакомцу никакой помощи, оставили его на улице, а сами продолжили отдыхать. Потерпевшего позже госпитализировали, ему диагностировали травму головы, потребовалось оперативное вмешательство. Юношей задержали.