В Омске жилья для ребена-инвалида пришлось добиваться через суд

В Омске прокуратура помогла добиться жилья для ребенка-инвалида. В надзорный орган за помощью обратилась мать 17-летней девушки.
Как рассказала женщина и подтвердила прокурорская проверка, девушка, имеющая тяжелую форму хронического заболевания и нуждающаяся в постоянном уходе, вынуждена жить с матерью в дачном доме родственницы. В январе прошлого года девушка была поставлена на учет в качестве нуждающейся в предоставлении жилого помещения по договору социального найма вне очереди, однако процесс практически не продвигался.
Тогда прокуратура обратилась в суд с иском к администрации города Омска с требованием предоставить ребенку-инвалиду благоустроенное жилье на условиях договора социального найма.
Суд иск удовлетворил. Решение уже исполнено, девушке-инвалиду предоставлено жилье.