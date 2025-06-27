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В Омске жилья для ребена-инвалида пришлось добиваться через суд

Девочка с тяжелой формой заболевания жила с матерью в дачном домике.

Источник: Комсомольская правда

В Омске прокуратура помогла добиться жилья для ребенка-инвалида. В надзорный орган за помощью обратилась мать 17-летней девушки.

Как рассказала женщина и подтвердила прокурорская проверка, девушка, имеющая тяжелую форму хронического заболевания и нуждающаяся в постоянном уходе, вынуждена жить с матерью в дачном доме родственницы. В январе прошлого года девушка была поставлена на учет в качестве нуждающейся в предоставлении жилого помещения по договору социального найма вне очереди, однако процесс практически не продвигался.

Тогда прокуратура обратилась в суд с иском к администрации города Омска с требованием предоставить ребенку-инвалиду благоустроенное жилье на условиях договора социального найма.

Суд иск удовлетворил. Решение уже исполнено, девушке-инвалиду предоставлено жилье.