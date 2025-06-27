В Омске жилья для ребена-инвалида пришлось добиваться через суд

Как рассказала женщина и подтвердила прокурорская проверка, девушка, имеющая тяжелую форму хронического заболевания и нуждающаяся в постоянном уходе, вынуждена жить с матерью в дачном доме родственницы. В январе прошлого года девушка была поставлена на учет в качестве нуждающейся в предоставлении жилого помещения по договору социального найма вне очереди, однако процесс практически не продвигался.