В сочинском Дендрарии на ремонт закрыли канатную дорогу

В сочинском парке «Дендрарий» с 25 июня на ремонт закрыли канатную дорогу. Специалисты планируют отремонтировать нижнюю станцию, отреставрировать фасад, заменить несущие и тяговые канаты.
В сочинском нацпарке напомнили, что подняться к верхней точке «Дендрария» можно пешком, либо на электромобилях. Однако обзорные экскурсии на электромобилях в сопровождении аудиогида тоже отменили на время ремонта канатной дороги.
Смотровую площадку в верхней части Дендрария закрывать на время ремонта не будут.
Комментаторы в соцсетях выразили недовольство тем, что ремонтировать канатку начали в самый разгар туристического сезона. Кроме того, люди пожаловались на состояние пруда в нижней части парка.
О том, что канатную дорогу в Дендрарии закроют на ремонт, ранее писал «Югополис». Фуникулер функционирует почти 60 лет. И за это время его механизмы сильно износились и требовали замены. Однако с закупкой необходимых элементов возникли проблемы, так как компании, которые их продают, ушли из России.
Два года назад канатную дорогу уже закрывали на ремонт. Тогда канат не меняли, а усилили.