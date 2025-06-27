В сочинском Дендрарии на ремонт закрыли канатную дорогу

О том, что канатную дорогу в Дендрарии закроют на ремонт, ранее писал «Югополис». Фуникулер функционирует почти 60 лет. И за это время его механизмы сильно износились и требовали замены. Однако с закупкой необходимых элементов возникли проблемы, так как компании, которые их продают, ушли из России.