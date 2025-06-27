В Заельцовке остывает вода — стартует 8 этап испытаний теплосетей в Новосибирске

С 1 июля в Заельцовском районе Новосибирска стартует 8 этап плановых гидравлических испытаний тепловых сетей. Проверка затронет зону теплоснабжения от ТЭЦ-4, включая Северо-Восточный вывод и теплосети от ПНС-5.
Процесс расхолаживания системы начнётся уже 30 июня в 8:00, когда температура горячей воды в трубах начнёт постепенно снижаться. Основные испытания пройдут с 1 по 8 июля, в течение которых специалисты будут проверять плотность и прочность трубопроводов.
В зону испытаний попадают несколько десятков улиц, включая:
- Аэропорт
- Бардина
- Минина
- Светлановская
- Красный проспект (от м. Гагаринская до ул. Северная)
- Д. Ковальчук (от ул. Плановой до ул. Залесского) и многие другие.
Полный список адресов доступен на сайте теплоснабжающей компании.
Жителям следует быть готовыми к отсутствию горячей воды до 14 июля включительно. Однако, как отмечают в компании, подключение будет возобновляться по мере завершения работ на отдельных участках.