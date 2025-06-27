В Заельцовке остывает вода — стартует 8 этап испытаний теплосетей в Новосибирске

Процесс расхолаживания системы начнётся уже 30 июня в 8:00, когда температура горячей воды в трубах начнёт постепенно снижаться. Основные испытания пройдут с 1 по 8 июля, в течение которых специалисты будут проверять плотность и прочность трубопроводов.