В Челябинской области единственный роддом Миасса закроют на две недели

«С 7 по 20 июля роддом будет закрыт в связи с ежегодным профилактическим и санитарно-противоэпидемическим мероприятием. “Мойка” проводится ежегодно для обеспечения инфекционной безопасности матери и ребенка, а также для предотвращения внутрибольничных инфекций», — говорится в сообщении.
Там добавили, что основной поток рожениц будет направлен в Областной перинатальный центр.
«Если же возникнут экстренные ситуации (отошли околоплодные воды, начались схватки, появились кровянистые выделения, повысилось артериальное давление, появилась выраженная головная боль, “мушки” перед глазами, тошнота, рвота, отсутствие или изменение шевеления плода), необходимо вызвать скорую медицинскую помощь для транспортировки в ближайший родильный дом, который находится в Златоусте», — уточнили в медучреждении.
Прием пациенток будет вестись до 08:00 7 июля, затем возобновится только утром 21 июля.