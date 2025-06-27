В Челябинской области единственный роддом Миасса закроют на две недели

«С 7 по 20 июля роддом будет закрыт в связи с ежегодным профилактическим и санитарно-противоэпидемическим мероприятием. “Мойка” проводится ежегодно для обеспечения инфекционной безопасности матери и ребенка, а также для предотвращения внутрибольничных инфекций», — говорится в сообщении.