В Бердске под Новосибирском подростков случайно заперли в старом убежище

В Бердске двое подростков случайно оказались заперты внутри старого убежища, расположенного на территории заброшенного завода на улице Первомайская. Об этом сообщает «Бердск-Онлайн».
По информации регионального управления МВД, сообщение о происшествии поступило в полицию, и на место оперативно прибыл патрульный наряд.
Выяснилось, что подростки исследовали заброшенное помещение, когда кто-то снаружи заварил входные двери, не заметив, что внутри находятся люди.
Сотрудники полиции вскрыли главный вход и помогли подросткам выбраться. К счастью, никто не пострадал.