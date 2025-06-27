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В Бердске под Новосибирском подростков случайно заперли в старом убежище

К счастью, никто не пострадал.

Источник: Соцсети

В Бердске двое подростков случайно оказались заперты внутри старого убежища, расположенного на территории заброшенного завода на улице Первомайская. Об этом сообщает «Бердск-Онлайн».

По информации регионального управления МВД, сообщение о происшествии поступило в полицию, и на место оперативно прибыл патрульный наряд.

Выяснилось, что подростки исследовали заброшенное помещение, когда кто-то снаружи заварил входные двери, не заметив, что внутри находятся люди.

Сотрудники полиции вскрыли главный вход и помогли подросткам выбраться. К счастью, никто не пострадал.