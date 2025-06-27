Названа причина блэкаута в Приморье

Для предотвращения перегрузки энергосистемы автоматически сработали системы ограничения нагрузки, в результате чего временно было отключено около трети потребителей региона. Энергетики оперативно приступили к восстановительным работам: в 16:12 магистральная линия 500 кВ была вновь введена в эксплуатацию, после чего началось поэтапное подключение отключенных абонентов. Полное восстановление электроснабжения завершилось к 19:18 того же дня.