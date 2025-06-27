Большинство красноярцев ориентируются на мнение «половинки» при выборе одежды

Согласно исследованию, проведенному аналитиками Авито, 9 из 10 жителей Красноярска обращаются за советом к своим партнерам при выборе одежды.
Опрос показал, что внешний вид второй половинки имеет значение для большинства респондентов, причем женщины больше акцентируют внимание на чистоте и опрятности, в то время как мужчины предпочитают оценивать типаж.
Внешность имеет значение.
Около 80% участников опроса отметили, что обращают внимание на внешний вид своих партнеров. При этом 62% считают это важным, но не решающим фактором, а 13% указали, что для них это крайне важно, среди которых больше мужчин (21%) и респондентов в возрасте 25−34 лет (20%). Молодежь в возрасте 18−24 лет проявляет меньшую заинтересованность в этом аспекте.
Женщины чаще всего обращают внимание на чистоту и опрятность (68% против 58% мужчин), тогда как мужчины акцентируют внимание на таких характеристиках, как цвет волос и глаз (46% против 41% у женщин). Физическая форма партнера важна для 44% опрошенных, а стиль одежды — для 26%, особенно среди молодежи (35%).
Советы по стилю.
Большинство респондентов (87%) обсуждают с партнерами выбор одежды, обуви и прически. Мужчины чаще обращаются за советом (82% против 71% женщин), причем каждый второй делает это регулярно (41% мужчин против 25% женщин). Лишь 12% участников редко учитывают мнение своих половинок, а 2% принимают решения самостоятельно — в основном это молодежь (17% и 12% соответственно).
Интересно, что каждый второй опрошенный хотя бы раз выражал недовольство стилем или прической своего партнера. 29% открыто говорили об этом (чаще женщины), а 20% намекали деликатно.
Расходы и совместные образы.
Наибольшее число респондентов (39%) не против, если их партнер будет тратить на одежду до 10 000 рублей в месяц, а 29% допускают суммы до 50 000 рублей. Средний показатель расходов среди тех, кто указал конкретные суммы, составил 16 000 рублей.
Также многие опрошенные не против носить парные луки — 42% готовы одеться в одинаковом стиле по особому случаю или в шутку, а 17% — в любое время.