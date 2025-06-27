Большинство красноярцев ориентируются на мнение «половинки» при выборе одежды

Около 80% участников опроса отметили, что обращают внимание на внешний вид своих партнеров. При этом 62% считают это важным, но не решающим фактором, а 13% указали, что для них это крайне важно, среди которых больше мужчин (21%) и респондентов в возрасте 25−34 лет (20%). Молодежь в возрасте 18−24 лет проявляет меньшую заинтересованность в этом аспекте.