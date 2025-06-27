В ночь на пятницу в Ростовской области сбили 19 БПЛА

В ночь на пятницу, 27 июня, в Ростовской области дежурные средства ПВО уничтожили 19 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.
Всего же за ночь по стране сбили 39 дронов. 13 из них уничтожили в Волгоградской области, четыре — над Республикой Крым и по одному — над Брянской, Белгородской и Самарской областями.
Ранее Юрий Слюсарь сообщил об отраженной воздушной атаке над Каменским, Миллеровским, Тарасовским и Красносулинским районами, а также над Шахтами.
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