«Хлеб-соль и белорусская кухня». Детали ужина глав государств на форуме ЕАЭС в Минске опубликовали в сети

Стало известно, чем угощали лидеров стран на форуме ЕАЭС в Минске. Такая информация появилась в сети.
Напомним, 26 — 27 июня в Минске проходит IV Евразийский экономический форум.
В белорусскую столицу для участия в мероприятиях форума, а также в заседании Высшего Евразийского экономического совета прибыли международные делегации во главе с лидерами стран ЕАЭС.
Ранее мы писали о том, что Путин, Токаев и Жапаров приедут на форум ЕАЭС в Минск, а Пашинян будет по видеосвязи.
Вечером 26 июня, после завершения пленарной сессии президент Беларуси Александр Лукашенко и главы зарубежных делегаций осмотрели выставку белорусской техники на открытой площадке Минского международного выставочного центра BELEXPO.
В Минске главы стран ЕАЭС сделали family photo на фоне гигантского БЕЛАЗ-75710.
Ужин с белорусским колоритом. Фото: president.gov.by.
А затем у лидеров государств был ужин, детали которого раскрыл телеграм-канал «Пул Первого».
Встречали высоких гостей хлебом и солью, каравай выносили девушки в национальных одеждах. Белорусское гостеприимство подчеркнули караваи на рушниках. Был отдельный столик с хлебом, где, как можно увидеть на фото, лежал большой бохан черного белорусского хлеба.
Ужинали гости форума, как отмечается, с настоящим белорусским колоритом. Центральную часть меню составили блюда белорусской кухни.
— Ароматный хлеб, блюда по традиционным рецептам и искреннее гостеприимство за общим столом, — прокомментировал телеграм-канал «Пул Первого».
А еще «Пул Первого» показал, как выглядит комната ожидания президентов на саммите ЕАЭС в Минске, где до начала мероприятий гостей угощали фруктами, сладостями, сыром и конфетами «Президент».
И президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о неприезде Пашиняна в Минск на форум ЕАЭС.