Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Хлеб-соль и белорусская кухня». Детали ужина глав государств на форуме ЕАЭС в Минске опубликовали в сети

Блюда белорусской кухни вошли в меню ужина лидеров стран на форуме ЕАЭС в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, чем угощали лидеров стран на форуме ЕАЭС в Минске. Такая информация появилась в сети.

Напомним, 26 — 27 июня в Минске проходит IV Евразийский экономический форум.

В белорусскую столицу для участия в мероприятиях форума, а также в заседании Высшего Евразийского экономического совета прибыли международные делегации во главе с лидерами стран ЕАЭС.

Ранее мы писали о том, что Путин, Токаев и Жапаров приедут на форум ЕАЭС в Минск, а Пашинян будет по видеосвязи.

Вечером 26 июня, после завершения пленарной сессии президент Беларуси Александр Лукашенко и главы зарубежных делегаций осмотрели выставку белорусской техники на открытой площадке Минского международного выставочного центра BELEXPO.

В Минске главы стран ЕАЭС сделали family photo на фоне гигантского БЕЛАЗ-75710.

Ужин с белорусским колоритом. Фото: president.gov.by.

А затем у лидеров государств был ужин, детали которого раскрыл телеграм-канал «Пул Первого».

Встречали высоких гостей хлебом и солью, каравай выносили девушки в национальных одеждах. Белорусское гостеприимство подчеркнули караваи на рушниках. Был отдельный столик с хлебом, где, как можно увидеть на фото, лежал большой бохан черного белорусского хлеба.

Ужинали гости форума, как отмечается, с настоящим белорусским колоритом. Центральную часть меню составили блюда белорусской кухни.

— Ароматный хлеб, блюда по традиционным рецептам и искреннее гостеприимство за общим столом, — прокомментировал телеграм-канал «Пул Первого».

А еще «Пул Первого» показал, как выглядит комната ожидания президентов на саммите ЕАЭС в Минске, где до начала мероприятий гостей угощали фруктами, сладостями, сыром и конфетами «Президент».

И президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о неприезде Пашиняна в Минск на форум ЕАЭС.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше