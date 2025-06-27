Новый кумир: россиянки в соцсетях сходят с ума от охранника из аэропорта Внуково

Его супруга Анастасия рассказала, что они познакомились шесть лет назад в метро, когда она приняла его за блогера Даню Милохина. Спустя полгода они встретились вновь в аэропорту, где Игнатий работал, и через полгода начали встречаться. Как уточнила Анастасия, в ноябре 2024 года они поженились. Игнатий добавил, что любовь супруги помогла ему справиться с депрессией после разрыва с прежней возлюбленной. Анастасия также отметила, что выступает против участия мужа в модельных показах, передает Telegram-канал Mash.