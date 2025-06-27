Новый кумир: россиянки в соцсетях сходят с ума от охранника из аэропорта Внуково

23-летний охранник аэропорта Внуково Игнатий из Уфы стал объектом внимания многих девушек после того, как видео с ним набрало два миллиона просмотров в соцсетях.
Ролик вызвал ажиотаж: туристки начали снимать Игнатия на видео во время его смен в аэропорту, подходить знакомиться и общаться, а модельные агентства стали предлагать ему сотрудничество. Однако, как отметил Игнатий, он не намерен принимать предложения ни от агентств, ни от поклонниц, так как его сердце уже занято.
Его супруга Анастасия рассказала, что они познакомились шесть лет назад в метро, когда она приняла его за блогера Даню Милохина. Спустя полгода они встретились вновь в аэропорту, где Игнатий работал, и через полгода начали встречаться. Как уточнила Анастасия, в ноябре 2024 года они поженились. Игнатий добавил, что любовь супруги помогла ему справиться с депрессией после разрыва с прежней возлюбленной. Анастасия также отметила, что выступает против участия мужа в модельных показах, передает Telegram-канал Mash.
В прошлом году видео с участием стюарда авиакомпании «Аэрофлот» по имени Даниил стало вирусным в интернете. Девушки по всей России отмечали харизму и брутальность молодого человека.
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