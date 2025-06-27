Стала известна причина энергоаварии, обесточившей половину российского региона

Причиной масштабного энергетического сбоя, оставившего без электричества почти половину Приморья, стало вспучивание почвы в Хабаровском крае, информирует министерство энергетики и газоснабжения Приморского края.
Происшествие случилось на заболоченной территории Хабаровского края, в районе пересечения с линией 500 кВ Приморская ГРЭС — Хехцир-2. Причиной стало пучение грунта, вызвавшее замыкание высоковольтной линии (ВЛ) 500 кВ на линию 10 кВ и последующему аварийному отключению, пояснили в ведомстве.
В результате снизился перепоток электроэнергии из Хабаровского края, и для защиты энергосети активировались аварийные автоматические системы ограничения нагрузки. По информации минэнерго, без электроснабжения оказалась значительная часть Приморского края.
В ходе обследования линии специалисты обнаружили следы перекрытия на проводе из-за опасного сближения с проводами линии 10 кВ, заявила в видеообращении глава ведомства Елена Шиш.
Аварийное отключение линии 500 кВ Приморская ГРЭС — Хехцир произошло в четверг в 15:56 местного времени (08:56 мск). Вследствие этого сработали автоматические системы ограничения нагрузки. Было прекращено энергоснабжение потребителей суммарной мощностью около 600 мегаватт. К 16:37 местного времени (09:37 мск) электричество восстановлено у 85% пострадавших абонентов Приморья. Прокуратура инициировала проверку по факту инцидента.
В настоящее время потребители Приморского края обеспечены электроэнергией в полном объёме, сообщили ранее власти региона.
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