Стала известна причина энергоаварии, обесточившей половину российского региона

Аварийное отключение линии 500 кВ Приморская ГРЭС — Хехцир произошло в четверг в 15:56 местного времени (08:56 мск). Вследствие этого сработали автоматические системы ограничения нагрузки. Было прекращено энергоснабжение потребителей суммарной мощностью около 600 мегаватт. К 16:37 местного времени (09:37 мск) электричество восстановлено у 85% пострадавших абонентов Приморья. Прокуратура инициировала проверку по факту инцидента.