Красноярская авиакомпания эвакуировала участницу экспедиции в Арктике

Красноярская авиакомпания «КрасАвиа» эвакуировала участницу экспедиции в Арктике — женщина работала на дрейфующей ледовой станции «Северный полюс-42», когда ей потребовалась срочная медицинская помощь. Вертолет с врачом на борту вылетел с архипелага Северная Земля и преодолел около 1300 километров.