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Красноярская авиакомпания эвакуировала участницу экспедиции в Арктике

Женщина работала на дрейфующей ледовой станции «Северный полюс-42».

Источник: Красавиа

Красноярская авиакомпания «КрасАвиа» эвакуировала участницу экспедиции в Арктике — женщина работала на дрейфующей ледовой станции «Северный полюс-42», когда ей потребовалась срочная медицинская помощь. Вертолет с врачом на борту вылетел с архипелага Северная Земля и преодолел около 1300 километров.

В пресс-службе авиакомпании рассказали, что обратный путь занял около 10 часов, вертолет дозаправляли на мысе Баранова. В итоге воздушное судно приземлилось в Хатанке, где пациентку уже ждали сотрудники скорой помощи. Женщину увезли в Таймырскую районную больницу.

Сейчас ее состояние стабилизировалось, угрозы для жизни нет.

Рейс выполнял экипаж в составе: командир Иван Шпарлов, второй пилот Станислав Шиверин, бортмеханик Дмитрий Чернов, авиатехники Сергей Шашкин и Олег Летунов. Им объявили благодарность за выполнение особого задания.

Ранее мы писали, что в Красноярском крае медики отмечают снижение числа пострадавших от присасывания клещей.