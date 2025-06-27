Вор спиливал на гаражах замки и заменял их на новые: в Омске раскрыли серию краж

Омская полиция расследовала кражи из гаражей в Советском округе. Обвиняемым стал 45-летний местный житель, имеющий судимости за имущественные преступления. 27 июня в УМВД рассказали о четырех новых преступлениях: злоумышленник подъезжал к боксам на машине и похищал вещи, спилив замки и заменив их на новые.