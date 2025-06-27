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Вор спиливал на гаражах замки и заменял их на новые: в Омске раскрыли серию краж

У четверых горожан похитили инструменты и технику.

Источник: Комсомольская правда

Омская полиция расследовала кражи из гаражей в Советском округе. Обвиняемым стал 45-летний местный житель, имеющий судимости за имущественные преступления. 27 июня в УМВД рассказали о четырех новых преступлениях: злоумышленник подъезжал к боксам на машине и похищал вещи, спилив замки и заменив их на новые.

Фото: УМВД России по Омской области.

Заявления от потерпевших в полицию поступили в декабре 2023 года. Владельцы гаражей обнаружили исчезновение инструментов для монтажа вентиляции, автомобильных принадлежностей, а также бытовой техники и электроинструментов. Общий ущерб составил 462 тысячи рублей.

Украденное преступник хранил на даче и в арендованном гараже, а затем продавал через онлайн-платформу бесплатных объявлений. Часть похищенного полиция изъяла и вернула владельцам.

Фото: УМВД России по Омской области.

Уголовное дело по статье № 158 УК РФ направили в Первомайский райсуд. Обвинительное заключение утверждено прокурором.

Ранее «КП Омск» сообщила, что экс-депутата Заксобрания обвинили в мошенничестве.