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Более 4,2 тысячи фур и легковушек стоят в очередях на границе с ЕС

В очередях на въезд в сопредельные страны ЕС находятся не только легковые машины и фуры, но и пассажирские автобусы.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 июн — Sputnik. Более 4,2 тысячи легковых и грузовых автомобилей стоят в очередях на границе Беларуси с сопредельными странами Евросоюза, следует из данных Госпогранкомитета республики.

Самые больше очереди из легковушек образовали на белорусско-польской границе, где в пункте пропуска «Брест» в настоящий момент выезда из Беларуси на польскую территорию ожидают 2370 машин. Также там находится 34 пассажирских автобуса.

Накануне выходных очередь образовалась и на границе с Литвой: 120 легковушек находятся в ПП «Каменный Лог» и 150 — в «Беняконях».

На границе Беларуси с Латвией очередей из легковых авто сейчас не наблюдается.

Что касается фур, то очереди из них есть по всем трем направлениям, но самое большое скопление зафиксирована на границе с Литвой. Так, в пунктах пропуска «Каменный Лог» сейчас насчитывается 550 большегрузов, а в ПП «Бенякони» немного меньше — 470.

На белорусско-латвийской границе в пункте пропуска «Григоровщина» сейчас находится 560 грузовых авто.

На границе с Польшей очередей из фур нет.

Закрытие пунктов пропуска

Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.

Сокращение числа пунктов пропуска, а также неритмичный прием транспорта сопредельными странами приводит к большим очередям на границах.

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