Более 4,2 тысячи фур и легковушек стоят в очередях на границе с ЕС

Что касается фур, то очереди из них есть по всем трем направлениям, но самое большое скопление зафиксирована на границе с Литвой. Так, в пунктах пропуска «Каменный Лог» сейчас насчитывается 550 большегрузов, а в ПП «Бенякони» немного меньше — 470.