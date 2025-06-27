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Нападающий «Крыльев» Иван Сергеев пройдет медосмотр для «Динамо» 27 июня

Форвард самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев готовится пройти медицинский осмотр для «Динамо».

Форвард самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев готовится пройти медицинский осмотр для «Динамо». Об этом рассказывает Чемпионат.

Об уходе Сергеева из «Крыльев» стало известно недавно. Сначала его связывали с московским «Спартаком», но сам игрок выбрал другой столичный клуб — «Динамо».

Ожидается, что Сергеев будет получать в стане бело-голубых 1 миллион евро в год.

Вероятно, заменой Сергееву станет молодой игрок «Локомотива» Вадим Раков. Самарская команда взяла его в бесплатную аренду. Также, к «Крыльям» присоединится защитник Сергей Божин, который уже знаком местной публике.

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