ИКИ РАН: На Землю обрушилась магнитная буря уровня G1

На Землю примерно в 01:00 по московскому времени обрушилась магнитная буря уровня G1. В этот период ранее наблюдались многочисленные геомагнитные возмущения, но до уровня бурь они доросли впервые. Об этом сообщают на официальном сайте ИКИ РАН.