ИКИ РАН: На Землю обрушилась магнитная буря уровня G1

На Землю примерно в 01:00 по московскому времени обрушилась магнитная буря уровня G1. В этот период ранее наблюдались многочисленные геомагнитные возмущения, но до уровня бурь они доросли впервые. Об этом сообщают на официальном сайте ИКИ РАН.
Отмечается, что значительного роста интенсивности магнитных колебаний не ожидается. До уровня G2 буря развиться не должна, даже несмотря на исключительно высокую скорость солнечного ветра (до 800 км/с). Поскольку этот ветер оказывает только умеренное воздействие на планету.
До середины дня геомагнитная обстановка начнет постепенно стабилизироваться, обещают ученые.