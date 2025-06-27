Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ИКИ РАН: На Землю обрушилась магнитная буря уровня G1

Магнитная буря уровня G1 начнет утихать на Земле уже с обеда 27 июня.

Источник: Комсомольская правда

На Землю примерно в 01:00 по московскому времени обрушилась магнитная буря уровня G1. В этот период ранее наблюдались многочисленные геомагнитные возмущения, но до уровня бурь они доросли впервые. Об этом сообщают на официальном сайте ИКИ РАН.

Отмечается, что значительного роста интенсивности магнитных колебаний не ожидается. До уровня G2 буря развиться не должна, даже несмотря на исключительно высокую скорость солнечного ветра (до 800 км/с). Поскольку этот ветер оказывает только умеренное воздействие на планету.

До середины дня геомагнитная обстановка начнет постепенно стабилизироваться, обещают ученые.